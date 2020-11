Nei Panni di una Principessa 2, chi ha ispirato Vanessa Hudgens per l'accento di Fiona?

Su Netflix è disponibile Nei Panni di una Principessa 2: Ci Risiamo!, sequel del film natalizio con Vanessa Hudgens che due anni fa era stato particolarmente apprezzato dagli spettatori. Questa volta, l'attrice non solo riprende il doppio ruolo già interpretato, ma ne aggiunge anche un terzo, con un accento tutto particolare.

Si tratta di Fiona, la cugina festaiola della Duchessa Margaret, e a quanto pare l'idea di darle quel preciso accento deriva da una delle pellicole preferite dall'attrice.

"Adoro il film Indiavolato. Elizabeth Hurley è così iconica in quel ruolo" ha rivelato Vanessa Hudgens ai microfoni di The Wrap, facendo riferimento al film del 2000 con la Hurley e Brendan Fraser "Ero solita rifare sempre la sua voce, e quando ho approcciato questo ruolo, ho pensato 'Oh, c'è un'altro accento che posso fare. Tanto vale ricacciarlo e usarlo!'. E così è andata".

Ma non è solo l'accento a rendere Fiona un personaggio completamente diverso da quello delle altre due sosia: è bionda, rude, egoista e decisamente subdola.

"Quando mi hanno proposto una nuova sosia ho detto 'Ok, finché è totalmente differente dalle altre, ci sto a interpretare un'altra versione di... Beh, me stessa'. E mi hanno anche dato tutta la libertà creativa che potessi desiderare per sviluppare al meglio il modo in cui parla, il suo aspetto, la sua personalità... Mi sono davvero divertita a crearla" afferma l'attrice.

E meno male, perché sembra proprio che la rivedremo nel terzo film... "Spero che i fan che hanno visto il sequel si siano innamorati di Fiona al mio stesso modo, perché ne approfitteremo sicuramente per un altro po'".

E voi, avete già visto Nei Panni di una Principessa: Ci Risiamo!? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.