Pane, Amore E... con Sophia Loren e Vittorio De Sica sbarca su Netflix

Usciva nel 1955 il mitico Pane, amore e..., terzo film diretto da Dino Riso della tetralogia cinematografica iniziata con Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, proseguita con Pane, amore e gelosia sempre di Comencini e terminata dopo questo intermezzo di Risi con Pane, amore e Andalusia di Javier Setò.

Mentre i primi due film e l'ultimo non sono disponibili per la visione online, Netflix ha annunciato che Pane, Amore e... di Risi è approdato da oggi, 1 dicembre 2020, sulla piattaforma streaming. Lo ha fatto pubblicando via social un estratto della commedia con protagonisti la splendida Sophia Loren e il grande Vittorio De Sica, forse una delle più iconiche e amate del film.



Stiamo ovviamente parlando della sequenza dove Sofia "La Smargiassa" Cocozza e il cavaliere Antonio Coretenuto ballano Mambo Italiano durante una festa. Come scrive il social media manager di Netflix è probabilmente la cosa più italiana che si sia mai vista, per ambientazione, canzone e protagonisti scelti. Un'occhiata non fa ma male e anche per i più giovani si tratta di un'ottima occasione per recuperare un classico della commedia nostrana.



Vi ricordiamo anche che Sophia Loren è tornata a recitare ne La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, sempre prodotto da Netflix.