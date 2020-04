Una pandemia zombie in stile Io sono leggenda: ecco il nuovo horror di Fede Alvarez

È l'Hollywood Reporter a rendere noto che Fede Alvarez, regista che si è distinto negli ultimi anni per aver diretto il remake de La Casa e il thriller Man in the Dark, è stato ingaggiato da Lionsgate per realizzare un nuovo horror a tema zombie.

Intitolato 16 States, il film seguirà infatti una madre che tenta di fare ritorno dalla propria famiglia nel mezzo di una pandemia zombie, le cui atmosfere ricorderebbero quelle di Io sono leggenda, la pellicola con Will Smith tratta dal capolavoro di Richard Matheson.

La produzione è stata affidata a Roy Lee e Miri Yoon della Vertigo Entertainment e a John Requa, Glenn Ficarra (Focus, Jungle Cruise) e Charlie Gogolak della Zaftig Film. Parteciperanno in veste di produttori anche Shintaro Shimosawa, Rodolfo Sayagues e lo stesso Alvarez tramite il banner Bad Hombre.

Alvarez, che più di recente ha diretto Millennium - Quello che non uccide, ha in programma di realizzare anche un horror alla Shining per Legendary Pictures. In attesa di scoprire la data di uscita di entrambi, al momento non è chiaro quale dei due progetti arriverà per primo nelle sale.

Il regista sta inoltre sviluppando, come produttore, un reboot di Non Aprite Quella Porta affidato a Ryan e Andy Tohill (The Dig).