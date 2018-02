Pandas: è online il tenerissimo e adorabile trailer del nuovo film IMAX

Ecco il trailer e il poster del film originale IMAX intitolato: è insopportabilmente adorabile e vi porterà ad innamorarvi di questi coccolosi amici pelosi! Date pure un'occhiata!

In questo film documentario IMAX, si racconta la storia di un orsacchiottone bianco e nero unico nel suo genere, mentre vive l'avventura di crescere in libertà. La voce narrante della versione originale, è quella dell'attrice Kristen Bell (The Good Place, Frozen). La storia è tenera e favolosa, e potete darci un'occhiata guardando il trailer nel player.

Alla Chengdu Panda Base in Cina, gli scienziati stanno portando avanti il programma di riproduzione in cattività dei panda al livello successivo: preparano cioè cuccioli nati in cattività, ad affrontare la vita selvaggia. Questo film segue una di questi ricercatori, la cui passione la porta a sperimentare una nuova tecnica che si ispira a quella di un fisioterapista di orsi neri del New Hampshire rurale. Quella che era iniziata come una collaborazione interculturale, diventa presto un viaggio che cambierà la vita ad un panda speciale di nome Qian Qian. Il film, realizzato con la tecnologia IMAX, segue Qian Qian in una nuova emozionante avventura sulle montagne del Sichuan, mentre sperimenta la natura selvaggia per la prima volta, e scopre la sua natura selvatica.

Pandas è diretto da David Douglas e Drew Fellman, con Douglas come direttore della fotografia e Fellman in qualità di autore e produttore. Anche Donald Kushner e Steve Ransohoff hanno prodotto il film. LiXiao Dong, David Haring e Elie Samaha sono i produttori esecutivi e Neal Allen è il line producer. Beth Spiegel e Mark Mothersbaugh collaborano rispettivamente come montatore e compositore, segnando un'altra collaborazione con Douglas e Fellman, dopo i documentari Born to be Wild e Island of Lemurs: Madagascar. Gus Koven lavora invece al sound design.

Pandas arriva in cinema selezionati IMAX e IMAX 3D il 6 aprile 2018 (USA).