Panama Papers, nuovo trailer per il film di Steven Soderbergh disponibile su Netflix

Pochi minuti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di per Panama Papers, noto anche col titolo di The Laundromat, ultima fatica dell'infaticabile Steven Soderbergh già disponibile sulla piattaforma.

La storia è l’adattamento cinematografico del libro Secrecy World scritto dal giornalista vincitore del Premio Pulitzer Jake Bernstein, e racconta della più grande perdita di dati nella storia della civiltà. Adattato da Scott Z. Burns – che per Soderbergh ha già sceneggiato i precedenti Effetti Collaterali, Contagion e The Informant – la pellicola è conosciuta con due diversi titoli, The Laundromat (per via del riciclaggio di denaro sporco messo in atto da Mossack-Fonseca, lo studio legale panamense che ripulì più di 200.000 conti offshore) e Panama Papers, ovvero il nome con cui la storia finì sui giornali.

Nel cast i premi Oscar Gary Oldman e Meryl Streep, con Antonio Banderas, Sharon Stone, Jeffrey Wright, David Schwimmer e Will Forte. Prima di sbarcare su Netflix il film è stato mostrato anche al Toronto Film Festival, dove la Streep è stata onorata con un premio alla carriera.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Laundromat, che abbiamo pubblicato ai tempi della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019, e ad una recente disputa legale che ha visto Netflix contrapposta a Jurgen Mossack e Ramon Fonseca, che nel film sono interpretati da Gary Oldman e Antonio Banderas.