Pamela, a love story: trailer per la versione di Pamela Anderson in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Pamela, a love story, film con il quale Pamela Anderson torna davanti una macchina da presa per raccontare la propria storia e la propria versione dei fatti dello scandalo che ha condizionato la sua vita e la sua carriera, recentemente affrontato anche dalla miniserie Pam & Tommy uscita su Hulu.

Questo nuovo documentario si propone di raccontare la verità sulla carriera e sulla vita sentimentale della Anderson, ma attraverso la lente della stessa star. Il trailer inizia con una sequenza di rari filmati della vita di Anderson, mentre la voce fuori campo della modella afferma: "La scorsa notte non ho dormito affatto".

Il filmato prosegue con la Anderson che spiega: "Ho bloccato quel nastro rubato dalla mia vita per sopravvivere, e ora che è stato riportato alla luce, mi sento male". La Anderson continua poi affermando di voler "prendere il controllo della narrazione per la prima volta", mentre scorrono altri filmati della sua vita e della sua carriera.

Sebbene la Anderson non citi mai Pam & Tommy direttamente, il trailer di Netflix lascia intendere che la serie limitata di Hulu sia stata la miccia che ha innescato la realizzazione di questo documentario. Pam & Tommy concorrerà in quattro categorie principali ai prossimi Golden Globes, tra cui Miglior miniserie o film TV.

Pam & Tommy, ovviamente, si concentra principalmente sul furto e sulla distribuzione illegale del video hard privato di Anderson (interpretata da Lily James) e Tommy Lee (Sebastain Stan), registrato durante la loro luna di miele. Il nastro fu rubato dalla casa della Anderson e di Lee nel 1995 da Rand Gauthier (Seth Rogen) e negli anni successivi la controversia divenne una delle più grandi storie scandalistiche del decennio.

Il trailer di Pamela, a love story di Netflix chiarisce che la Anderson parlerà a lungo della controversia e del suo effetto sulla sua reputazione. "Ho dovuto continuare la mia carriera con quello che mi era rimasto", dice l'attrice e modella. "Ma non sono la damigella in pericolo. Mi metto in situazioni assurde e sopravvivo".

Pamela, a love story arriverà su Netflix il 31 gennaio prossimo.