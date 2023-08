Pamela Anderson era vicina di casa della creatrice di Barbie: 'Ma preferivo Barbarella'

Non è certo ieri che Barbie ha preso a dominare il mondo: la bambola che ha ispirato il film di Greta Gerwig ci tiene compagnia da più di mezzo secolo, e qualcuno conserva ancora dei ricordi preziosi legati non soltanto a quel giocattolo accusato di incarnare i peggiori stereotipi sulle donne, ma anche alla sua creatrice.

È il caso di Pamela Anderson, che nei giorni in cui Barbie tenta di superare gli incassi di Super Mario ha ricordato di esser stata vicina di casa d Ruth Handler, la donna che ideò la prima bambola che a partire dal marzo del 1959 sarebbe stata realizzata e messa in vendita su larga scala dalla Mattel, diventandone un vero emblema.

"Ruth Handler mi regalò una delle prime Barbie, era la mia vicina di casa. Era la prima Barbie platinum, aveva un costume rosso. [...] Ma mi identificavo di più con Barbarella, o forse con Barb Wire, che con Barbie" sono state le parole della star di Baywatch, che ha voluto quindi indicare come suoi modelli il celebre personaggio di Jane Fonda e quello interpretato da lei stessa nel film del 1996.