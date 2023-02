Pamela Anderson e la smentita di Tim Allen sulle accuse di molestie:'È costretto a negare'

Pamela Anderson ha commentato pubblicamente la smentita di Tim Allen alle accuse di molestie sessuali dell'ex star di Baywatch presenti nel suo memoir Love, Pamela. Secondo l'attrice, Allen si sarebbe aperto la vestaglia davanti a lei mostrandosi nudo nel corso delle riprese della serie tv Quell'uragano di papà.

La star di Nuovo Santa Clause Tim Allen ha smentito e dichiarato che quanto raccontato da Anderson non è mai successo e che non avrebbe mai fatto una cosa del genere.

Intervistata da ET Canada, Pamela Anderson ha spiegato il motivo della smentita di Tim Allen:"Non si può inventare quella roba. Deve negarlo perché vede i tempi in cui viviamo. Se dicesse 'Oh, sì, l'ho fatto'... Un sacco di queste storie sono solo la punta dell'iceberg. Non quella storia".



La paura della cancel culture sarebbe all'origine della smentita di Tim Allen, secondo Anderson:"Ho parlato solo di momenti davvero cruciali per provare a far capire che alcune di quelle cose erano successe, nella mia infanzia e nella mia carriera. E volevo inserire alcune di quelle cose. Non tutto. Non ho scritto tutte le storie della mia vita altrimenti avrei scritto dei volumi. Quell'uragano di papà era il mio primo lavoro, sentivo che era importante raccontarlo".



Le accuse di molestie a Tim Allen sono circolate sin da subito sul web, generando diverse critiche nei confronti del comico e doppiatore di Buzz Lightyear.