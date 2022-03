Pamela Anderson: in arrivo un documentario Netflix sull'iconica attrice di Baywatch

Dopo l'arrivo di Pam & Tommy su Disney+, i riflettori sono tornati su Pamela Anderson. La serie, come sappiamo, racconta la controversa storia della donna con il batterista dei Mötley Crue Tommy Lee. Adesso l'attrice, dopo aver affermato che non guarderà mai Pam & Tommy, ha deciso di raccontarsi in un documentario Netflix.

Diretto da Ryan White, il prodotto è in lavorazione da molti anni, e secondo la piattaforma streaming sarà "il documentario definitivo sull'icona della cultura pop". Ad annunciarne l'arrivo è stata proprio Anderson con un post su Instagram, in cui vediamo un'immagine che raffigura una nota, che recita: "La mia vita. Mille imperfezioni. Un milione di intuizioni errate. Malvagia, selvaggia e perduta. Nulla di cui essere all'altezza. Posso solo sorprendervi. Non una vittima, ma una sopravvissuta. Vivo per raccontarvi la vera storia."

E di cose da narrare l'attrice ne ha tante. Diventata celebre come una delle più importanti modelle di Playboy, Anderson è stata selezionata come Playmate of the Month nel Febbraio 1990, arrivando a detenere un record per il numero di copertine sulla rivista. Si è spostata poi sulla recitazione, con la serie della ABC Home Improvement e, in seguito, con la sua partecipazione al famosissimo show Baywatch, che ha consacrato la sua fama anche come attrice. Da lì ha poi preso parte a numerosi film Hollywoodiani. Tutto ciò senza trascurare l'attivismo: è infatti diventata portavoce del MAC AIDS Fund di MAC Cosmetics nel 2005.

Il documentario, per il momento senza titolo, sarà composto da testimonianze, filmati d'archivio, diari segreti, e dalle rivelazioni della stessa Pamela Anderson, in un ritratto intimo che guarda al passato ma anche al futuro.