Pamela Adlon nel nuovo film di Judd Apatow e prima foto del cast dal set

Secondo quanto riportato da Deadline, Pamela Adlon sarebbe entrata a far parte del cast della nuova commedia attualmente senza un titolo ufficiale di Judd Apatow con protagonista il comico del Saturday Night Live Pete Davidson.

Scritto dagli stessi Apatow e Davidson, il film è ispirato parzialmente alla vita di Davidson stesso, inclusa la figura del padre, vigile del fuoco morto in servizio durante gli attacchi terroristici dell’11 settembre, un fatto che ha segnato profondamente il profilo psicologico del popolare comico. In molti conosceranno Davidson come uno dei volti di punta delle ultime edizioni del Saturday Night Live, ma è anche stato al centro di alcune vicende extra-lavorative come le polemiche a sfondo politico, a causa di alcuni scherzi di cattivo gusto sui social network e anche per il ciclone mediatico generato dalla sua storia sentimentale - molto breve ma turbolenta - con la popstar Ariana Grande.

Dopo i primi esordi al cinema alla fine degli anni '80 (era anche nel cast di Non per soldi... ma per amore di Cameron Crowe), la Adlon si è dedicata principalmente al doppiaggio per cui è stata anche premiata per il suo lavoro nella serie animata King of the Hill, e in Squirrel Boy. All'inizio degli anni Duemila viene rilanciata dalla sit-com di Louis C.K. Lucky Louie, cancellata dopo una sola stagione, ma il sodalizio con C.K. proseguirà pochi anni dopo in Louie per la rete FX, con cui creerà e scriverà Better Things, attualmente arrivata al rinnovo per la quarta stagione che verrà trasmessa nel 2020.

Nel cast della nuova commedia di Apatow, come già anticipato, ci sarà anche Marisa Tomei, che ritornerà a interpretare Zia May in Spider-Man: Far From Home. Pochi giorni fa, invece, è stata condivisa una prima foto di parte del cast e della troupe dal set del film, scattata da una fan inconsapevole di fornire al mondo la prima immagine della produzione, come sottolineato dallo stesso Apatow. La trovate in calce. La commedia ha una data d'uscita fissata al 19 giugno 2020.