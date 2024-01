Pam Grier, premio alla carriera per la mitica star di Jackie Brown e Coffy

Per Pam Grier lavorare con Quentin Tarantino è stato estenuante, ma i due hanno realizzato assieme uno dei film migliori degli anni 90, e adesso per l’attrice è arrivato un riconoscimento per la sua carriera.

L’attrice, protagonista di numerosi film appartenenti a quel filone cinematografico chiamato “blaxploitation”, sarà premiata al Toronto black film festival per la sua carriera piena di successi.

“Il premio riconosce il contributo duraturo di Grier, non solo come attrice accattivante ma anche come pioniera che ha infranto le barriere per le donne e gli interpreti afroamericani nel settore e ha contribuito a rivoluzionare il cinema”. Questa la dichiarazione ufficiale del Toronto black film festival.

Un altro attore protagonista della pellicola di Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson, ha svelato la lista dei suoi 5 film preferiti, e tra questi c’è proprio Jackie Brown. La lista include: he Long Kiss Goodnight di Renny Harlin (1996), A Time To Kill di Joel Schumacher (1996), Jackie Brown di Quentin Tarantino (1997), The Red Violin di François Girard (1998) e One Eight Seven di Kevin Reynolds (1997). Scelta particolare quella di Samuel L.Jackson, che ha preferito proprio il film con Pam Grier rispetto ad altri titoli Tarantiniani in cui è apparso, come Pulp Fiction o Django: Unchained.

