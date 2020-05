Le paludi della morte: la storia vera 'troppo cupa' anche per Danny Boyle

Questa sera su Rai 4 va in onda Le paludi della morte, il film con protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Sam Worthington che in originale prende il nome dai "Texas Killing Fields", l'area in cui dai primi anni '70 sono stati ritrovati 30 cadaveri di ragazze o giovani donne.

Il film, che ve nel cast anche Chloe Grace Moretz e Jessica Chastain segue le vicende di Mike e Brian, due agenti della omicidi alle prese con un serial killer che abbandona i corpi straziati delle sue vittime, alcune delle quali giovanissime, in un'area paludosa e maledetta: i "killing fields", appunto. Nonostante la scena del crimine sia fuori dalla loro giurisdizione e le preoccupazioni di Mike, l'agente Brian è convinto a fermare una volta per tutte l'assassino. Quando sparisce Anne, la ragazzina del posto che Brian vede come una figlia, inizia però una lotta contro il tempo e un viaggio nelle oscure e fangose paludi della società americana.

Prodotta da Michael Mann, la pellicola ha avuto diversi problemi diversi problemi per via della sceneggiatura scritta dall'ex agente della DEA Donald Ferrarone basandosi sui racconti di una ragazza rapita: lo stesso Danny Boyle, primo regista chiamato per dirigere il progetto, credeva che il film non sarebbe mai stato realizzato.

"La sceneggiatura del film era fantastica, davvero speciale, ma era talmente cupa che in quel modo il film non poteva essere realizzato" dichiarò infatti Boyle in un'intervista del 2009. "Dovresti avere mezza dozzina di super star per convincere uno studio a fare un film del genere. È di un ex poliziotto di Galveston e visivamente potrebbe essere straordinario, ma non credo che succederà."

Alla fine Le paludi della morte è diventato un film indipendente che Mann ha affidato alla figlia, Ami Canaan Man, ed è stato distribuito nelle sale nel 2011. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione de Le paludi della morte.