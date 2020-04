No, Palpatine non era un clone nei vecchi Star Wars: il pesce d'aprile che ci ha ingannati

I pesci d'aprile non risparmiano nessuno, neanche i film più datati e, ovviamente, neanche i fan di Star Wars. Poco tempo fa vi avevamo riportato una rivelazione clamorosa riguardante il villain principale della saga: Palpatine era un clone anche ne Il ritorno dello Jedi. Ma attenzione: non è vero.

Proprio in queste ore la presunta notizia si è rivelata un pesce d'aprile montato ad arte, come hanno riportato anche i principali siti d'informazione estera. La fonte originale riportava una dichiarazione di J.J. Abrams in persona, che avrebbe affermato di aver avuto la rivelazione da George Lucas in persona durante una vecchia chiacchierata.

Ricordiamo, infatti, che il Palpatine apparso in Episodio 9 - L'ascesa di Skywalker è veramente un clone dell'originale Imperatore, ma solo ed esclusivamente quello apparso nella pellicola conclusiva della Nuova Trilogia. Quello che vediamo nella saga classica, e ovviamente il più celebre Palpatine di Ian McDIarmid, è a tutti gli effetti il vero villain.

Tutta la redazione di Everyeye.it si scusa con i lettori per l'enorme svista, che in ogni caso ha coinvolto gran parte dell'informazione online al punto da essere riportata anche dalle realtà più autorevoli del panorama oltreoceano. Il pesce d'aprile perfetto, a cui hanno abbondantemente abboccato moltissimi blogger e giornalisti.

Per fortuna che il primo aprile è passato, non è vero?