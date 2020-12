Palmer, Justin Timberlake è il protagonista del nuovo film di Apple TV+: ecco il trailer

Sarà Apple TV+ il teatro del ritorno di Justin Timberlake sullo schermo: è in arrivo Palmer, il nuovo film originale di cui il cantante di SexyBack e Mirrors sarà protagonista.

Sono passati ormai tre anni dal suo ultimo ruolo da protagonista in un film live-action (Wonder Wheel di Woody Allen), ma con Palmer di Apple TV+ Justin Timberlake torna finalmente a mostrare tutto il suo talento come attore capace di reggere un'intera pellicola su di sé.

Sembra questo il caso già dal trailer del lungometraggio, nel quale lo vediamo interpretare un ruolo senz'altro complicato.

Si tratta di un film drammatico che al suo centro pone le figure di Eddie Palmer (Timberlake) e Sam (Ryder Allen). Il primo è un'ex stella del football che ha avuto un passato difficile, essendo finito in prigione per diversi anni, mentre il secondo è un bambino alle prese con l'identità di genere e un ambiente familiare decisamente poco felice. I due dovranno vedersela con una società per niente comprensiva e aperta alla loro condizione, ma con l'aiuto l'uno dell'altro proveranno a farsi forza per tenerle testa.

Come recita la sinossi ufficiale del film "La famiglia è quella che ti crei da te. Dopo 12 anni in prigione, l'ex star di football del liceo Eddie Palmer torna a casa per cercare di rimettere in sensto la sua vita, e forma un legame piuttosto inaspettato con Sam, un ragazzino emarginato che proviene da una casa piena di problemi. Ma il passato di Eddie minaccia di rovinare la sua nuova vita e la sua famiglia".

Palmer arriverà su Apple TV+ il 29 gennaio 2021 (non sappiamo ancora se la data d'uscita è valida anche per l'Italia).