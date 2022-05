Palma d'Oro a Tom Cruise: Cannes impazzisce per Top Gun, ma che gaffe con Nicole Kidman!

Il Festival di Cannes è letteralmente impazzito per Top Gun Maverick: il film è stato proiettato alla Croisette nel corso del 'Tom Cruise Day', che si è svolto tra l'omaggio dei jet militari francesi che hanno sfrecciato nel cielo e una Palma d'Oro a sorpresa a Tom Cruise.

Tuttavia tra i tantissimi festeggiamenti c'è stato anche spazio per qualche controversia, dato che nella retrospettiva dedicata a Tom Cruise è stata completamente dimenticata Nicole Kidman: il filmato celebrativo, un lungo montaggio di circa dieci minuti sugli highlights della carriera della star di Mission Impossible e Minority Report, ha infatti tagliato ogni scena con l'ex moglie Nicole Kidman, che con Cruise è stata non solo sposata per quasi un decennio ma ha lavorato in tre diversi film - Giorni di tuono di Tony Scott, Cuori ribelli e Eyes wide shut di Stanley Kubrick.

Certo, tutti e tre questi titoli sono stati mostrati nel montaggio, ma nessuna delle sequenze incluse vedeva la partecipazione di Nicole Kidman. E secondo le malelingue non si sarebbe trattata di una svista, né tanto meno di una scelta artistica per concentrare tutta l'attenzione su Tom Cruise, dato che le sequenze di altri titoli della sua carriera i co-protagonisti li includevano eccome: nel filmato infatti appaiono Dustin Hoffman (Rain Man), Kristen Dunst (Intervista col vampiro), Renée Zellweger (Jerry Maguire) e Penelope Cruz (Vanilla Sky).

Nell'arco della sua lunga giornata di celebrazioni al Festival di Cannes - ovviamente anche da quelle parti sono tutti impazziti per Top Gun Maverick, quindi cogliamo l'occasione per ricordarvi di volare al cinema! - Tom Cruise Nicole Kidman l'ha nominata solo una volta, durante la Masterclass tenuta prima della proiezione del film. Rispondendo ad una domanda su Eyes wide shut, la star ha detto: "Abbiamo lavorato insieme per trovare il tono del film: Stanley Kubrick, Nic e io."

Vi ricordiamo che la Tom Cruise mania continua su Sky Cinema, che in occasione dell'uscita di Top Gun Maverick nelle sale italiane ha organizzato sui suoi canali un'intera rassegna dedicata alla superstar.