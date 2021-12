Palm Springs Film Festival, evento annullato a causa dell'ondata di COVID-19

Purtroppo la situazione mondiale legata alla pandemia di COVID-19 sta peggiorando e molti paesi stanno introducendo nuove restrizioni o annullando i grandi eventi. Tra le varie cancellazioni, anche il Palm Springs International Film Festival è stato cancellato a causa di problemi legati alla pandemia.

Anche l'evento del 2021 era stato cancellato dopo essere stato inizialmente rinviato a febbraio-marzo a causa della pandemia. La Palm Springs Film Society ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Sulla base dell'attuale aumento dei casi di COVID, la Palm Springs International Film Society ha annunciato che il Festival del cinema non si svolgerà dal 7 al 17 gennaio 2022. Ciò segue la cancellazione dei Film Awards del 6 gennaio. Dopo un'attenta considerazione, la Film Society ritiene che questa sia la decisione più responsabile per garantire la sicurezza dei nostri clienti, registi e personale. Coloro che hanno acquistato biglietti e abbonamenti per il festival riceveranno un rimborso. Per la maggior parte, il rimborso verrà restituito al metodo di pagamento originale.

Il Palm Springs ShortFest tornerà dal 21 al 27 giugno 2022. Il Film Festival e i Film Awards torneranno con un evento in presenza nel gennaio 2023. I Film Awards collaboreranno con Entertainment Tonight per celebrare i premiati di quest'anno. Il festival annuncerà i vincitori del premio della giuria della selezione ufficiale il 15 gennaio tramite comunicato stampa e i social media.”

Questa cancellazione è solo l'ultima in ordine di tempo dopo l’ondata di nuovi casi di Covid-19 , alimentata dalla variante più contagiosa Omicron. Numerosi spettacoli di Broadway sono stati annullati, Hugh Jackman è risultato positivo al COVID e il suo show The Music Man è stato cancellato per il momento. Alcuni paesi hanno chiuso i cinema mentre il mondo è alle prese con questa nuova ondata di coronavirus.

"Stiamo intraprendendo questa azione a causa del recente picco di casi COVID e per abbondanza di cautela per garantire la salute e la sicurezza dei premiati e del personale", si legge in una dichiarazione. “I Palm Springs Film Awards sono uno dei più grandi eventi nel mondo del cinema con 2500 ospiti e più di 1000 dipendenti in sala.” I premiati precedentemente annunciati includevano Kristen Stewart, Penelope Cruz, Jane Campion, Jessica Chastain, Jennifer Hudson, Andrew Garfield, Nicole Kidman e il cast di Belfast. Anche Lady Gaga doveva essere premiata per House of Gucci e la sua interpretazione di Patrizia Reggiani.



Ora l'attenzione si sposta su altri eventi tra cui il Festival internazionale del cinema di Berlino, che dovrebbe tenersi dal 10 al 20 febbraio, per ora, in presenza.