Palm Springs, Andy Samberg crede nel sequel: 'Potrebbe essere un po' come WandaVision'

Tra le rivelazioni cinematografiche dello scorso anno, Palm Springs può essere considerato con Jojo Rabbit tra le migliori commedie del 2020. I fan sperano di vedere prima o poi un sequel, e anche Andy Samberg e il resto del cast sarebbero contenti di realizzarlo. Secondo il protagonista, l'eventuale film potrebbe avere atmosfere alla WandaVision.

Palm Springs è incentrato infatti sui personaggi di Nyles (Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), due sconosciuti che si incontrano a un matrimonio e che da allora restano bloccati insieme in un loop temporale, rivivendo in continuazione lo stesso giorno.

In una recente intervista a Radio Times, Andy Samberg ha spiegato: "Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una grande sceneggiatura. Voglio dire, potrebbe andare in molte direzioni diverse, perché mi sembra che anche il modo in cui finisce il film sia abbastanza aperto, a seconda della tua interpretazione. Quindi potrebbe esserci felicità coniugale, o potremmo avere una specie di situazione alla WandaVision. Non sei sicuro di dove siano esattamente."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Palm Springs. Anche Cristin Milioti si è detta possibilista su un sequel. "Ne abbiamo parlato molto sul set. Ovviamente dovrebbe esserci di nuovo lo stesso gruppo. Ricordo che abbiamo scherzato sul fatto di aver girato una specie di cosa alla Prima dell'alba, dove vediamo gli stessi personaggi tre volte a distanza di anni. Quindi potremmo farne un altro tra dieci anni e vedere cosa è successo ai personaggi."