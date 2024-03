Una pallottola spuntata, anche Sandra Huller nel remake con Liam Neeson?

Dopo la conferma definitiva in merito alla data di uscita del remake di Una Pallottola Spuntata, giungono ulteriori indiscrezioni sul cast. Quest'ultimo sarà, come ben sappiamo, capitanato da Liam Neeson, impegnato nell'iconico ruolo di Frank Drebin, che fino a poco tempo fa associavamo solo e unicamente a Leslie Nielsen.

Il famoso insider Daniel Richtman riferisce che l'attrice tedesca Sandra Hüller sarebbe in trattative per recitare nel film diretto da Akiva Schaffer. La straordinaria interprete dovrebbe vestire i panni di Jane Spencer, l'interesse amoroso del protagonista: un ruolo che nella pellicola originale era stato affidato a Priscilla Presley. Il famosissimo film campione di comicità del 1988 era diretto da David Zucker e scritto da quest'ultimo con Jerry e Jim Abrahams (creatori de L'aereo più pazzo del mondo) e Pat Proft. Il remake riuscirà a riscuotere un successo similar?

Quello in merito alla co-protagonista è, per adesso, nient'altro che un "rumor". Qualora venisse confermato, sarebbe il primo grande aggiornamento sul lungometraggio (ad eccezione, naturalmente, di quello legato all'uscita in sala), del quale sappiamo attualmente ben poco. Oltre al nome del regista e dell'attore principale, conosciamo anche quelli di coloro che si occuperanno della sceneggiatura: Dan Gregor e Doug Mand.

Quanto a Sandra Hüller, questo gossip potrebbe segnare il suo ingresso definitivo nel sistema hollywoodiano, cui si avvicinò a suo tempo con il thriller Monaco - Sull'orlo della guerra, distribuito nel 2021 da Netflix. Impossibile, poi, non citare le sue due interpretazioni più recenti, quelle che hanno contribuito a renderla ancora più nota al grande pubblico: Hedwig Höss ne La zona d'interesse di Jonathan Glazer e Sandra in Anatomia di una caduta di Justine Triet. Come sappiamo, entrambe le opere rientrano tra i film premiati nel corso dei Premi Oscar 2024.

DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su