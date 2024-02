Una pallottola spuntata, il reboot con Liam Neeson arriva nel 2025!

Da anni voci di corridoio in quel di Hollywood vorrebbero in lavorazione il reboot di Una pallottola spuntata, la commedia poliziesca del 1988 che ha contribuito a rendere iconico il suo protagonista, Leslie Nielsen.

Ebbene, adesso abbiamo la conferma definitiva: come riporta il sito Variety, la tanto chiacchierata pellicola arriverà al cinema il 15 luglio 2025 e a calarsi nei panni del goffo tenente Frank Drebin sarà, stavolta, il buon Liam Neeson.

In cabina di regia prenderà il posto di David Zucker Akiva Schaffer, regista di Vite da popstar e Cip&Ciop agenti speciali, il quale assumerà anche il ruolo di produttore esecutivo e co-sceneggiatore insieme al fidato duo Dan Gregor e Doug Mand. Il film verrà prodotto dalla società Fuzzy Door, di proprietà di Seth MacFarlane ed Erica Huggins, e distribuito da Paramount.

Come immaginabile, non conosciamo ancora nulla in merito alla trama del nuovo progetto, per cui è difficile ipotizzare se trarrà abbondantemente spunto dalla spiccata ironia del predecessore o coglierà l'occasione per prendere le distanze e intraprendere una strada innovativa, seppur nel rispetto del materiale originale.

Evidentemente, i dubbi non sono soltanto nostri: qualche punto interrogativo aleggia anche nella mente di Liam Neeson, il quale teme che il reboot di Una pallottola spuntata possa troncare la sua carriera... o portarla su impensabili binari. Non ci resta, pertanto, che attendere ulteriori novità in merito, per cominciare a delineare un quadro generale del nuovo, ambizioso lungometraggio.