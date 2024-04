Una Pallottola Spuntata, anche Pamela Anderson nel cast del reboot con Liam Neeson!

Le avventure del Frank Drebin di Una Pallottola Spuntata fanno ormai parte di quegli elementi iconici che hanno caratterizzato la cultura pop degli anni a cavallo tra la fine degli '80 e l'inizio dei '90: nel lanciarsi in un reboot della saga, dunque, era d'obbligo interpellare chi di icone anni '90 ne sa più di qualcosa!

Dopo le voci che volevano Sandra Huller prossima ad unirsi al cast del reboot di Una Pallottola Spuntata, dunque, ecco l'annuncio improvviso: a recitare al fianco del protagonista Liam Neeson ci sarà proprio lei, la bagnina più famosa e amata dell'ultimo decennio del secolo scorso, Pamela Anderson!

Non è chiaro quale sarà il ruolo nel quale vedremo Anderson, che comunque può vantare una certa esperienza in termini di cinema demenziale: impossibile, in tal senso, non ricordare la sua breve ma indimenticabile comparsa in Scary Movie 3.

Per l'attrice si tratta comunque della prima partecipazione a una produzione importante da un po' di anni a questa parte: l'ultima apparizione degna di nota di Pamela Anderson sul grande schermo risale infatti al 2017, quando uscì in sala il non particolarmente apprezzato reboot cinematografico di Baywatch. Stavolta andrà meglio? Staremo a vedere! Liam Neeson, dal canto suo, ha comunque ammesso di essere terrorizzato dal reboot di Una Pallottola Spuntata.

