Una Pallottola Spuntata, Liam Neeson spaventato dal reboot: 'Ero preoccupato'

Hollywood ha una tradizione di reboot lunga quasi quanto la sua stessa storia, ma soprattutto gli ultimi anni ci hanno regalato, in tal senso, un po' di ciambelle riuscite non esattamente con il buco. Nell'approcciarsi a un cult come Una Pallottola Spuntata, insomma, c'è bisogno della massima attenzione da parte dei protagonisti del remake.

Lo sa bene Liam Neeson: l'attore, che spera che i lavori su Una Pallottola Spuntata possano iniziare quest'anno, ha infatti ammesso di aver provato una certa preoccupazione nel vedersi proporre l'opportunità di interpretare il ruolo che fu all'epoca del leggendario Leslie Nielsen.

"Ovviamente lo script avrebbe dovuto essere divertente e avere un tema, una storia, non avrebbe dovuto essere soltanto una sequela di gag perché sarebbe stato noioso. Ovviamente sono onorato che mi sia stato offerto il ruolo di Frank Debrin, ma anche un po' preoccupato, ho fatto alcune cose in TV ma si trattava di sketch brevi, questo invece durerà 95, 100 minuti" sono state le parole dell'attore di Taken e Star Wars.

La consapevolezza di aver a che fare con del materiale da trattare con i guanti, insomma, c'è tutta: vedremo se basterà per ottenere un risultato adeguato. Negli ultimi giorni, intanto, si è parlato di Sandra Huller come possibile co-star di Liam Neeson nel remake.

