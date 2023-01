Una pallottola spuntata, Liam Neeson sul reboot:'Speriamo di cominciare quest'anno'

Qualche mese fa è stato annunciato il reboot di Una pallottola spuntata con Liam Neeson che erediterà il ruolo da protagonista del compianto Leslie Nielsen. La lavorazione prosegue, con Akiva Schaffer alla regia e Seth MacFarlane alla produzione. Neeson ha aggiornato i fan nel corso di un'intervista a Collider.

"Sì, stiamo aspettando la sceneggiatura. Speriamo che si possa cominciare le riprese quest'anno, magari già in estate" ha dichiarato l'attore. Liam Neeson potrebbe chiudere la carriera dopo Una pallottola spuntata, come lui stesso ha dichiarato tempo fa.

La star di Schindler's List è conosciuta principalmente per ruoli drammatici e d'azione ma la sua spiccata ironia potrebbe sorprendere gli spettatori in un contesto come grottesco come Una pallottola spuntata. Inoltre in passato Neeson avrebbe dovuto interpretare il figlio di Frank Drebin (Nielsen) nei film originali della saga.



Ispirato alla serie tv Quelli della pallottola spuntata, il franchise Una pallottola spuntata venne creato dallo stesso team creativo dello show tv, con David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker e Pat Proft. Il successo del primo film con protagonista Leslie Nielsen nei panni del detective Frank Drebin, ha convinto la produzione a realizzare due sequel, Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura, uscito nel 1991, e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale, al cinema nel 1994.



A ottobre è stato confermato il reboot di Una pallottola spuntata e gli appassionati della versione originale sono molto curiosi e ansiosi di vedere se questa nuova versione con Liam Neeson raggiungerà il successo della prima serie di film.