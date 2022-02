Una pallottola spuntata, Liam Neeson sul reboot: 'Potrebbe mettere fine alla mia carriera'

Qualche settimana fa era emersa l'indiscrezione che voleva Liam Neeson scelto come protagonista da Seth MacFarlane per il suo reboot di Una pallottola spuntata, la mitica serie di film polizieschi comici che alla fine degli anni '80 aveva come protagonista indiscusso il compianto Leslie Nielsen. Adesso, è intervenuto lo stesso Neeson.

Dopo essersi reinventato come attore action dopo la saga di Taken con film più o meno identici nel corso degli ultimi anni, Liam Neeson potrebbe dare una nuova svolta alla sua carriera, stavolta puntando sulla comicità. E come già fatto occasionalmente, questa svolta arriverebbe sempre grazie a Seth MacFarlane (che volle l'attore sia in alcuni cameo in Ted che in Un milione di modi per morire nel West). L'occasione sarebbe quella del reboot di Una pallottola spuntata, dove Neeson ricoprirebbe il ruolo che un tempo fu di Leslie Nielsen!

L'attore ha avuto modo di parlarne in una recente intervista concessa al magazine People: "Sono stato contattato da Seth MacFarlane e dai Paramount Studios per realizzare un remake dei film della saga di 'Una pallottola spuntata'. Potrebbe mettere fine alla mia carriera o portarla in un'altra direzione. Io davvero non lo so".

Già in passato Neeson si era detto stufo di interpretare film d'azione, anche perché i ruoli che continuano a offrirgli sono pensati per un protagonista molto più giovane di lui: "Compio 70 anni quest'anno e non so come o perché ma la sto ancora facendo franca. Penso che i film d'azione volgeranno al termine. Il pubblico non è stupido, prima o poi diranno: 'Oh, cazzo, questo tipo deve avere 71, 72, 73 anni...' A un certo punto mi fermerò".

Una pallottola spuntata uscì nel 1988 e ebbe due sequel: Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994).