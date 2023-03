Paint, Owen Wilson ha citato Sean Penn nel film ispirato al pittore Bob Ross

La star di Loki Owen Wilson ha partecipato al Jimmy Kimmel Live! per parlare del suo ultimo film, Paint, nel quale interpreta il personaggio di Carl Nargle, un pittore ispirato a Bob Ross. Nel corso della puntata Wilson ha confessato di aver voluto a tutti i costi citare una frase pronunciata dal collega Sean Penn.

Nella clip mostrata al talk show di Jimmy Kimmel si vede Nargle seduto in una foresta mentre ascolta il cinguettio degli uccelli e commenta con la frase:"Quando è stata l'ultima volta che hai sentito dire qualcosa di così interessante?".



Commentando la clip, Owen Wilson ha raccontato di aver voluto riferirsi ad una frase pronunciata da Sean Penn:"È stato divertente guardare l'anteprima di quella frase che pronuncio... Dove dico 'Quando è stata l'ultima volta che hai sentito qualcosa di così interessante?'. Stavo guardando Sean Penn che promuoveva quel film che ha diretto, Into the Wild. Ed era seduto proprio accanto ad un fuoco in Alaska. E poi un lupo inizia ad ululare e lui si ferma e dice la frase. E mi dissi 'È fantastico'. E l'ho memorizzato".



Nel film Paint, scritto e diretto da Brit McAdams, la star delle commedie americane - ecco 5 film da riscoprire con Owen Wilson - interpreta un pittore, Carl Nargle, 'con la vita un po' più incasinata' ma ispirato al vero artista Bob Ross.

Nargle è un pittore che lavora in una tv del Vermont, il cui lavoro viene minacciato da una nuova giovane e rampante artista che gli ruberà il posto. Nel cast del film anche Ciara Renée, Wendi McLendon-Covey, Michaela Watkins e Stephen Root.



Non perdetevi il trailer di Paint con Owen Wilson.