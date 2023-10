Pain Hustlers, Liza Drake esiste davvero? Spiegazione del film Netflix

Il regista di Harry Potter, David Yates, è tornato a lavorare per il grande schermo con Pain Hustlers - Il business del dolore, con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans. Il nuovo film originale di Netflix si concentra sulla storia di Liza Drake, ed è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival.

Pain Hustlers - Il business del dolore racconta la storia di Liza Drake (Blunt), una donna assunta per lavorare lavorare per un'azienda farmaceutica in bancarotta che si ritrova nel bel mezzo di una cospirazione criminale. Oltre a Evans e Blunt, il cast comprende anche Catherine O'Hara, Chloe Coleman, Andy García e Jay Duplass. Non perdetevi il trailer di Pain Hustlers.

Ma Liza Drake è esistita davvero? Ecco le parole di David Yates a Forbes:"C'erano vari personaggi in questa storia, uomini e donne, che si nutrono di Liza. È un composto di molte personalità diverse e in parte è anche una nostra creazione. Volevamo che questa donna fosse ambiziosa, idealista, e forse un po' ingenua e che non fosse sempre stata riconosciuta per le proprie capacità, a causa del suo background, del suo status di basso reddito, della sua mancanza di istruzione. Quindi, c'erano molte cose che abbiamo creato e aggiunto a Liza, con le quali tutti sentivamo un legame, in qualche modo, e abbiamo anche scelto alcune qualità in alcuni personaggi della storia di Insys. Ma sì, alla fine lei è una nostra creazione, la creazione di Wells Tower, lo sceneggiatore, dovrei dire, in fin dei conti".



