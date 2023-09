Pain Hustlers, Emily Blunt e Chris Evans causano dolore nel trailer del nuovo film Netflix

Dopo la pubblicazione del poster ufficiale di Pain Hustlers, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha reso disponibile anche il primo trailer del nuovo film con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans.

Il film, che debutterà sul servizio di streaming il 27 ottobre dopo la première al Toronto International Film Festival, come mostrato dal trailer vede Emily Blunt nei panni di una madre che lotta per mantenere la figlia, e sta cercando un nuovo flusso di reddito nella speranza di dare una svolta alla sua vita. Tutto sembra andare bene per Liza quando trova lavoro presso una start-up farmaceutica, ma non ha idea che l'azienda in realtà non solo è sul punto di fallire, ma fa anche parte di un vero e proprio business illegale.

Il primo trailer ufficiale di Pain Hustlers, disponibile all'interno dell'articolo, offre al pubblico uno sguardo al questa nuova commedia nera di Netflix, che dalle prime immagini sembrerebbe essere un progetto sulla falsa riga di American Hustle e La grande scommessa. Nel cast, oltre ad Emily Blunt e Chris Evans (al suo nuovo film Netflix dopo il blockbuster action The Gray Man) anche Andy Garcia, Catherine O'Hara, Jay Duplass, Brian d'Arcy James e Chloe Coleman.

Il film si ispira all'omonimo articolo di Evan Hughes pubblicato dal New York Times, con una sceneggiatura scritta da Wells Tower. Il regista di Harry Potter e Animali fantastici David Yates ha diretto il progetto, prodotto dalla sua società Wychwood Media insieme a Lawrence Gray della Grey Matter Productions. Il titolo italiano del film sarà Pain Hustlers: Il business del dolore.