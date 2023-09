Pain Hustlers, cosa dicono le prime recensioni: Netflix promosso o bocciato?

Sarà disponibile da ottobre su Netflix Pain Hustlers, il nuovo giallo cinematografico che esplora, in maniera romanzata, le vicende di un'azienda farmaceutica che spartisce oppioidi con i medici per tornaconto personale. Uno sguardo particolare su un tema scottante, con il regista David Yates al timone del progetto.

Pain Hustlers si concentra su Liza Drake (Emily Blunt), una madre single a corto di fortuna che fa la spogliarellista per sbarcare il lunario e vive con la figlia adolescente in uno squallido motel della Florida. Mentre è al lavoro incontra il rappresentante di droga della Zanna Therapeutics Peter Brenner (Chris Evans); quest'ultimo prende in simpatia Liza e le offre un lavoro che la donna è determinata ad accettare. L'obiettivo è quello di convincere un medico, qualsiasi medico, ad accettare di vendere il farmaco Zanna, un inalatore di oppioidi per malati di cancro. Su Everyeye trovate le prime foto di Pain Hustlers.

Un filmato in bianco e nero mostra alcune persone intervistate sulla figura di Liza Drake, descritta come una sorta di 'Erin Brokovich con sfumature di grigio. Emily Blunt interpreta una madre feroce, una donna intelligente e una gran lavoratrice'.



Tuttavia, l'evoluzione del personaggio e certe dinamiche, come riporta The Wrap, sembrano piuttosto confuse. A risaltare è la grande chimica tra Emily Blunt e Chris Evans. Nonostante i rispettivi personaggi vengano descritti come troppo semplicistici in fase di scrittura le interpretazioni dei due attori riescono a valorizzare maggiormente il materiale di partenza. Discreto l'apporto del resto cast, composto da star del calibro di Catherine O'Hara e Andy García. Il film viene definito un po' troppo sbrigativo nella propria evoluzione e in considerazione dell'argomento alla base della trama.



Non perdetevi il trailer di Pain Hustlers, disponibile tra qualche settimana su Netflix.