Pain Hustlers: Chris Evans ed Emily Blunt nelle prime foto dal set del film Netflix

Dopo l'annuncio dell'aggiunta di Chris Evans al cast di Pain Hustlers, arrivano finalmente le prime foto del film drammatico Netflix con Emily Blunt, pubblicate su Twitter.

Pain Hustlers sarà diretto dal regista di Harry Potter David Yates, ed è basato su un articolo del New York Times del 2018 scritto da Evan Hughes. Ad adattarlo è stato Wells Tower, e Netflix ha speso 50 milioni per acquisire i diritti della pellicola e produrre il nuovo film di Yates.

Nelle prime immagini, che potrete vedere in fondo all'articolo, possiamo dare un'occhiata al look dei due protagonisti, Blunt ed Evans, che andranno a ricoprire rispettivamente Liza Drake e un ruolo ancora sconosciuto. Liza è la protagonista della pellicola. La donna ha abbandonato le scuole superiori e ha avuto una figlia, per la quale trova lavoro in farmacia. Liza deve infatti mantenerla, e si ritrova così catapultata in un nuovo stile di vita stravagante, che la porterà al centro di una cospirazione criminale mortale.

Le foto non rivelano particolari dettagli di trama, e qui vediamo Blunt che indossa una varietà di costumi, mentre Evans ha scambiato i baffi che si era fatto crescere per The Gray Man con un pizzetto ispido. L'attore è stato anche visto sul set con un mazzo di fiori che erano probabilmente destinati al personaggio interpretato da Blunt.

Intanto, mentre attendiamo altre informazioni su Pain Hustlers, vi raccontiamo l'ultima fatica di Evans nella nostra recensione di The Gray Man.