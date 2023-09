Pain Hustlers, Chris Evans ed Emily Blunt elegantissimi nei poster del film

Pain Hustlers è tra i film in uscita più attesi su Netflix: crime drama con protagonista Emily Blunt e Chris Evans tratto dal libro The Hard Sell di Evan Hughes, la popolare piattaforma di streaming ha condiviso gli elegantissimi poster di Pain Hustlers.

Chris Evans è Pete Brenner: il suo personaggio, nel poster, sfodera giacca e cravatta e tiene in mano un biglietto da visita con su scritto il titolo della pellicola. Sopra il nome dell'attore campeggia lo slogan "il tuo dolore è la sua paga". Slogan diverso per il poster di Emily Blunt che interpreta Liza Drave "lei si occupa del tuo dolore" mentre il titolo del film diventa il ciondolo della collana dell'attrice.

La presenza massiccia della parola "pain" è un rimando alla trama del film diretto da David Yates: per mantenere sua figlia, Liza trova lavoro in una start-up farmaceutica in fallimento. Incredibilmente, Liza si trova ai vertici dell'azienda ma presto scoprirà di trovarsi al centro di una cospirazione criminale.

Il personaggio interpretato da Emily Blunt è una figura femminile forte, che sa rimboccarsi le maniche ma è dentro un sistema corrotto: "Sento fortemente che la maggior parte dei personaggi femminili di Hollywood sono solitamente idealizzati - ha detto Blunt del suo personaggio - mi sento sempre dire: 'È simpatica?' e io rispondo che non me ne frega niente se è simpatica. A nessun uomo viene mai chiesto". Insomma con Liza Drave scopriremo un'altra sfumatura della star di Oppenheimer.

Nell'attesa dell'uscita del film con Emily Blunt e Chris Evans su Netflix potete dare un'occhiata alle foto sul set di Pain Hustlers.