Le Pagine della Nostra Vita, Ryan Gosling voleva far licenziare Rachel McAdams!

Ci abbiamo creduto tutti davvero nell'amore tra Noah ed Allie: la bravura di Ryan Gosling e Rachel McAdams ha reso Le Pagine della Nostra Vita uno dei film romantici più amati di questo primo scorcio di terzo millennio, ma non tutti sanno che sul set, stando alle testimonianze, le cose non stessero esattamente così.

L'attore che in questi giorni è al cinema nel ruolo di Ken di Barbie non vedeva infatti particolarmente di buon occhio la sua collega, al punto da arrivare a chiederne la sostituzione: una situazione non certo facile da gestire per il buon Nick Cassavetes, che proprio sulla chimica tra i suoi due attori aveva ovviamente puntato tutto.

Chimica che in effetti ci fu senz'altro dal punto di vista artistico, almeno a giudicare dai risultati sullo schermo: molto meno sul piano umano, che vide Gosling e McAdams cominciare a punzecchiarsi dopo i primi giorni di riprese per poi arrivare a scontri sempre più violenti e frequenti dovuti a caratteri evidentemente poco compatibili.

La richiesta del buon Ryan non fu comunque accolta dal regista, come ben sappiamo: credete che sostituire Rachel McAdams avrebbe giovato al film tratto dal romanzo di Nicholas Sparks? Chi avreste visto bene al suo posto? Diteci la vostra nei commenti!