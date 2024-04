Le Pagine della Nostra Vita, a Rachel McAdams è piaciuta l'dea del musical?

Le Pagine della Nostra Vita ha guadagnato, nel corso degli anni, un numero sempre crescente di fan ottenendo prima un’edizione estesa e, recentemente la trasposizione in forma di musical teatrale. Interrogata in proposito, l’attrice dell’originale, Rachel McAdams, si è detta entusiasta della cosa, riproponendosi di andarlo a vedere al più presto.

Dopo aver ricordato che Ryan Gosling avrebbe voluto la sostituzione di Rachel McAdams in Le Pagine della Nostra Vita, torniamo ad occuparci del dramma romantico del 2004 per riportare le parole della stessa attrice canadese in riferimento all’adattamento teatrale del film.

Nel corso di un’intervista atta a promuovere il suo prossimo spettacolo, l’interprete ha chiarito di aver apprezzato l’idea della trasposizione: “È folle. Semplicemente folle. Non vedo l’ora di poterlo andare a vedere. Penso sia incredibilmente emozionante vederlo prendere tutta un’altra vita in questo modo. Mi fa impazzire”.

Ricordiamo che Le Pagine della Nostra Vita racconta la straziante storia d’amore tra la ricca Allie e l’operaio Noah, portati in scena rispettivamente da Rachel McAdams e da Ryan Gosling, in una narrazione adattata dal romanzo omonimo di Nicholas Sparks e che si dipana in un arco temporale che va dal 1940 fino agli ultimi anni del secolo.

