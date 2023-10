Le pagine della nostra vita, il provino mai visto di Britney Spears in un video!

I primi anni di carriera di Britney Spears videro la celebre popstar tentare di farsi strada non solo nel mondo della musica, ma anche in quello del cinema: tra un Crossroads ed un Austin Powers, però, il vero punto di svolta per la nostra Britney poteva essere un altro, vale a dire Le Pagine della Nostra Vita.

Nonostante oggi Spears si dica felice di non essere nel film tratto da Nicholas Sparks, infatti, all'epoca la giovanissima cantante di Toxic prese parte a un provino per il ruolo che sarebbe poi andato a Rachel McAdams, e che non era certo ambito da poche colleghe (parliamo di nomi del calibro di Scarlett Johansson, tanto per dirne una).

Proprio le dichiarazioni contenute nel libro di Britney Spears pubblicato pochi giorni fa hanno fatto sì che si tornasse a parlare dell'argomento, ed eccoci dunque al video pubblicato proprio in queste ore, nel quale vediamo la cantante britannica alle prese con il provino di cui sopra (che, tra l'altro, colpì in maniera straordinariamente positiva il casting director del film).

Per dare uno sguardo al provino di Britney Spears non vi resta che seguire il link che troverete come fonte in calce all'articolo: cosa ne dite? Meglio lei o Rachel McAdams? Diteci la vostra nei commenti!