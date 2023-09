Le Pagine della Nostra Vita? 'Io e Rachel eravamo meglio di così' secondo Ryan Gosling

Ryan Gosling e Rachel McAdams si sono conosciuti sul set di Le Pagine della Nostra Vita, e in molti ritenevano che il loro legame influisse positivamente sulle riprese; purtroppo, però, la relazione avrebbe avuto un drastico peggioramento. Ad aggiungere altri dettagli sul rapporto tra controparte narrativa e vita reale è lo stesso Gosling.

"Dio benedica Le Pagine della Nostra Vita" ha dichiarato l'attore. "Mi ha fatto conoscere uno degli amori più grandi della mia vita. Ma la gente sparla di me e Rachel, supponendo che fossimo qualcosa di simile alle persone del film", ossia Noah e Allie. "Il rapporto tra me e Rachel è un inferno decisamente più romantico. L'unica cosa che ricordo è che abbiamo continuato a combattere, pur rischiando di fallire".

Di certo, entrambi gli attori avrebbero continuato a sviluppare le loro floride carriere. Gosling viene ricordato anche per La La Land, Blade Runner 2049 e il recente Barbie, mentre McAdams per Sherlock Holmes, Midnight in Paris, Doctor Strange e Disobedience.

Diretto da Nick Cassavetes, Le Pagine della Nostra Vita (The Botebook in lingua originale) è un film del 2004 basato sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, e racconta il legame amoroso tra il povero falegname Noah e la ricca diciassettenne Allison, soprannominata Allie. Il tutto viene letto ai giorni nostri dall'anziano Duke, in una casa di riposo. Nel cast, oltre a Gosling e McAdams, ricordiamo anche James Garner, Gena Rowlands, James Marsden e Sam Shepard. Era l'agosto 2015 quando The CW annunciò un adattamento de Le Pagine della Nostra Vita.

Ryan Gosling è stato a dir poco impeccabile nel suo ruolo di amante, ma sapevate che George Clooney aveva la precedenza per Le Pagine della Nostra Vita?