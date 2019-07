Delle pagine inattive su Facebook hanno svelato alcuni dei film della Fase 4 della Marvel?

Questo sabato si terrà il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con dove lo studio dovrebbe svelare i suoi piani per la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, incluso il protagonista di Shang-Chi.

Ma alcuni di questi progetti potremmo averli scoperti in anteprima. Alcuni siti web, in queste ore, hanno scoperto una serie di pagine Facebook inattive e pronte per il possibile lancio nei prossimi giorni. E' possibile che la Marvel abbia creato "e messo offline" tali pagine per poi lanciarle in vista del grosso annuncio in arrivo questo sabato.

Ovviamente è sempre possibile che queste pagine non siano state create né dalla Marvel né dalla Disney ma da fan e altre persone non collegate a questi progetti, ma il dubbio c'è e noi vi riportiamo tutto ciò che segue come un "rumor" per ora.

Queste pagine sono dedicate ai Dark Avengers, agli Young Avengers, alla Vedova Nera, agli Eterni e ad IronHeart. Dei film dedicati alla Vedova Nera e agli Eterni, ormai, sappiamo che usciranno il prossimo anno mentre dei progetti dedicati ai Dark Avengers e Young Avengers sono stati già rumoreggiati in passato, incluso un potenziale film stand-alone su Ironheart.

Se questi progetti verranno ufficializzati o meno, lo scopriremo soltanto questo sabato. Restate sintonizzati!