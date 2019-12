La pagina Twitter di Avatar condivide una fiaba natalizia di Pandora

In questo periodo, la stragrande maggioranza degli studio e dei singoli franchise si ingegnano a modo loro per festeggiare e celebrare il Natale in modi originali e divertenti, e anche Avatar di James Cameron ha scelto questa strada pubblicando via Twitter un'inedita fiaba natalizia proveniente da Pandora.

Si tratta in realtà di una versione pandoriana delle stra-conosciuta "Twas the Night Before Christmas" con all'interno numerosi riferimenti al pianeta di provenienza e ai suoi accadimenti. Per essere ancora più chiari, la fiaba è collegata in particolar modo all'attrazione Pandora - The World of Avatar al Disney's Animal Kingdom e non anticipa assolutamente nulla sui sequel ufficiali attualmente in lavorazione. Certo l'arrivo di un teaser trailer di Avatar 2 è inevitabile, il prossimo anno, ma per ora bisogna accontentarsi di questo breve excursus.



James Cameron ha recentemente confermato di aver completato le riprese delle performance capture di Avatar 2, Avatar 3 e anche parte di Avatar 4, spiegando anche di aver praticamente concluso tutto il girato dell'azione dal vivo. Insomma, tutto procede finalmente spedito dopo anni di progettazione tecnica e stesura delle sceneggiature dei quattro sequel.



Avatar 2 è atteso nelle sale internazionali il 17 dicembre 2021, Avatar 3 il 22 dicembre 2023, Avatar 4 il 19 dicembre 2025 e infine Avatar 5 il 17 dicembre 2027.