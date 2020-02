La pagina Instagram del Flash Thompson del MCU anticipa l'arrivo di Morbius e Carnage

Molti fan del Marvel Cinematic Universe di certo si ricorderanno del "Flash Mob", la rubrica social che Flash Thompson aggiorna continuamente durante Spider-Man: Far From Home.

Forse però alcuni non sanno che per come parte integrante della campagna marketing del film con Tom Holland ambientato nel Marvel Cinematic Universe, la Sony Pictures creò davvero una pagina Instagram a nome di Flash Thompson, che nel corso delle settimane continuò ad aggiornare con alcuni teaser per il film, sia prima che dopo l'uscita nelle sale.

Ora l'account si è aggiornato di nuovo, ma questa volta ha menzionato direttamente Morbius, il cinecomic con Jared Leto che in queste settimane sta facendo parlare di se per la possibile prima e storica interconnessione fra il MCU dei Marvel Studios e lo Spider-Verse di Sony.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, Flash ha scritto sulla sua "propria pagina Instagram": "Sapete gente, qualche volta mi mancano i bei tempi in cui il mondo non era distrutto da vampiri, alieni e robot". Se la citazione a Morbius non fosse abbastanza evidente, il post riporta anche una prima pagina del Daily Bugle che recita: "Dov'è Spider-Man?", lo stesso identico titolo di giornale - e lo stesso identico giornale - visto sul set del film Sony.



Inoltre, guardando con più attenzione, la scritta di Flash pare coprire un riferimento a Cletus Kasady, con un articolo che sembra avvertirci dell'evasione del villain. Proprio questa mattina, Tom Hardy ha condiviso la prima immagine di Woody Harrelson nei panni di Kasady.

Insomma, anche più delle recenti indiscrezioni dai test screening - che hanno rivelato la presenza di Spider-Man e dei Sinistri Sei - a questo punto tutti i fattori sembrano indicare verso una fusione dei due universi narrativi. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.