Sì, qualcuno fu pagato più di Robert Downey Jr. in Iron Man: di chi si tratta? 

Prima dell'arrivo di Don Cheadle nel Marvel Cinematic Universe, ad interpretare il ruolo di War Machine era Terrence Howard. Nonostante abbia deciso di non tornare nei sequel di Iron Man, tuttora detiene un record inaspettato nella pellicola e, soprattutto, dai soldi che ci ha guadagnato.

Molti hanno dato per scontato che l'attore più pagato in Iron Man fosse il suo protagonista. In realtà, in questa particolare classifica, Robert Downey Jr ricopriva il secondo posto. Terrence Howard, attore che ha interpretato il sergente Rhodes solo nel primo film dell'MCU pare abbia guadagnato dalla pellicola ben 4,5 milioni di dollari diventato l'attore più pagato del progetto. Nonostante di lì a poco Robert Downey Jr sarebbe diventato uno degli attori più ricchi del mondo, fa strano pensare che in una pellicola come Iron Man guadagnasse più un personaggio secondario.

Gwyneth Paltrow, volto di Pepper Potts, guadagnò ancor meno rispetto ai colleghi, nonostante Howard ricoprisse un ruolo alla pari (se non minore a livelli di importanza) del suo. Terrence Howard non ci pensò 2 volte ad accusare Robert Downey Jr di avergli rubato la fama e, soprattutto, i soldi. "Si scopre che la persona che ho aiutato a diventare Iron Man, quando è arrivato il momento di ricaricarsi per il secondo, ha preso i soldi che avrebbero dovuto andare a me e mi ha spinto fuori" ha detto l'attore.

