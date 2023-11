Quanto è stato pagato Leonardo DiCaprio per Killers of the flower moon? Cifra da record

Quanto è stato pagato Leonardo DiCaprio per Killers of the flower moon? La cifra, riportata in queste ore dal noto portale Puck News, stabilisce un nuovo record per la carriera non solo dell'attore, ma anche del regista Martin Scorsese.

Secondo il rapporto dei colleghi di Puck News, infatti, Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon avrebbe guadagnato 40 milioni di dollari, la cifra più alta mai pagata ad un attore per un film diretto da Martin Scorsese. Si tratta di un aumento significativo nel cachet della star, dato che dalle precedenti collaborazioni con l'autore Leonardo DiCaprio aveva guadagnato da un minimo di 10 milioni di dollari ad un massimo di 25 milioni di dollari:

Gangs of New York - 10 milioni

- 10 milioni The Aviator - 20 milioni

- 20 milioni The Departed - 20 milioni

- 20 milioni Shutter Island - cifra esatta sconosciuta, circa 20/25 milioni

- cifra esatta sconosciuta, circa 20/25 milioni The Wolf of Wall Street - 25 milioni

- 25 milioni Killers of the flower moon - 40 milioni

Tuttavia, i 40 milioni di Killers of the flower moon non sono la massima cifra raggiunta da Leonardo DiCaprio in carriera: in passato, infatti, l'attore era stato in grado di portarsi a casa una cifra stimata compresa tra i 50 e i 60 milioni per Inception di Christopher Nolan, grazie a diversi bonus legati agli incassi del film al box office. Per l'acclamato C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, invece, DiCaprio si è dovuto 'accontentare' di appena 10 milioni di dollari.

Al film Apple/Paramount comunque i 40 milioni di Leonardo DiCaprio sono certamente pesati, considerato che con un budget di produzione di 200 milioni di dollari e 127 milioni incassati in tutto il mondo Killers of the flower moon è stato un grosso flop al box office.