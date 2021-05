Quanto è stato pagato Johnny Depp? Il cachet della star nei film più famosi

Dopo aver visto quanto hanno incassato i film di Johnny Depp, torniamo a concentrarci sulla sterminata filmografia della star di Pirati dei Caraibi per scoprire quali sono le pellicole per cui ha ottenuto più soldi nel corso della sua carriera a Hollywood.

In un recente articolo di Business Insider in cui vengono presentati i 20 ruoli più pagati della storia del cinema, da Emma Stone in La La Land ($26 milioni) a Will Smith in Man in Black 3 ($100 milioni), Depp occupa ben due posizioni.

Lo troviamo infatti al decimo posto in classifica grazie alla sua apparizione in Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, pellicola grazie al quale ha guadagnato $55 milioni. Secondo quanto riportato nel 2011 dall'Hollywood Reporter, interpretare Jack Sparrow nei primi quattro film della saga ha fruttato all'attore oltre 300 milioni, a cui bisogna aggiungere il compenso ottenuto con La vendetta di Salazar.

La pellicola per cui Depp ha guadagnato di più però non fa parte del franchise dei Pirati dei Caraibi, ma proviene dalla sua longeva collaborazione con Tim Burton. Si tratta infatti di Alice in Wonderland, live-action tratto dal celebre romanzo di Lewis Carroll per cui Depp è stato pagato ben $68 milioni, cachet che lo piazza al sesto posto della lista pubblicata da Business Insider.

A proposito di compensi, vi ricordiamo che lo scorso novembre è stato rivelato che Depp, nonostante il suo licenziamento da Animali Fantastici 3, riceverà un stipendio a otto cifre per l'unica scena che ha girato per il film, dunque almeno 10 milioni di dollari.