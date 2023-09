Quanto è stato pagato George Clooney per la saga di Ocean's Eleven?

Ocean’s Eleven, primo film di una saga che ha visto la nascita di altri tre prodotti, è uscito nel momento di maggior splendore della carriera di George Clooney. Non è un caso, infatti, che l’attore venga messo al centro della trama in queste opere ricche di grandi nomi. Ma quanto ha guadagnato Clooney per la sua partecipazione al franchise?

La saga di Ocean ha riscosso, nel primo decennio del secolo, un enorme successo di pubblico, grazie soprattutto a un cast incredibile e all’ottimo legame che si era formato tra i membri di questa produzione dai nomi stellari. Questa complicità è in effetti testimoniata dalla notizia che il cast di Ocean’s Eleven si divertiva a giocare d’azzardo nelle pause sul set, cementando un legame che poi ha reso tantissimo nella produzione.

I primi tre film del franchise hanno finito per guadagnare oltre 1 miliardo di dollari al box office, con 450 di questi che devono riferirsi soltanto al primo capitolo, costato 85 milioni anche grazie alla disponibilità degli attori di abbassare leggermente le proprie richieste nella prospettiva di lavorare insieme ad altri grandi nomi dell’industria.

Nonostante gli stipendi al ribasso, il protagonista della saga, George Clooney avrebbe guadagnato una cifra superiore ai 50 milioni per partecipare ai tre film. Clooney è stato pagato, stando a quanto riportato da Celebrity Net Worth, la bellezza di 20 milioni di dollari per Ocean’s Eleven, il che dà una base per supporre che, dopo i tagli per i successivi due film annunciati da Soderbergh, l’attore possa aver ricevuto intorno ai 15 milioni per ogni sequel.

Il tutto, naturalmente, senza includere qualsiasi altro bonus legato al successo del film (bonus che sappiamo, grazie a Men’s Health, essere spettato a Brad Pitt).

Il patrimonio netto dell’attore di Dal Tramonto all’Alba dovrebbe assestarsi sui 500 milioni di dollari, ma, nonostante i grandi successi ottenuti nel corso del tempo, c’è stato un momento in cui George Clooney è stato invidioso di Brad Pitt per un ruolo in particolare.