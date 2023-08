'Siamo pagati troppo, date più soldi alle infermiere': parla Cillian Murphy di Oppenheimer

È stato di recente rivelato quanto ha guadagnato Cillian Murphy in Oppenheimer. A proposito di cachet, l’attore irlandese ha dichiarato di avere incassato troppo secondo la sua opinione, e che a dover essere pagate di più sono altre categorie di lavoratori.

Murphy ritiene che la recitazione come professione abbia il potenziale per guadagnare molto denaro, ma non lo considera giusto nei confronti dei professionisti che lavorano duramente come medici e infermieri, e che dedicano la loro vita al servizio dell'umanità.

“Sono davvero fortunato, mi sento in imbarazzo alcune volte. Sono solo un attore. Ci sono medici e infermieri e persone che lavorano. Faccio fatica a sopportarlo. Voglio dire, gli attori sono strapagati, sai? È bello quando si viene pagati, quando si è giovani e si è passati dal non avere soldi, ma il senso di colpa cattolico si fa sentire immediatamente, e penso: "Andrà tutto male. Non te lo meriti". Ed è proprio così.”

La fortuna di Murphy è cominciata grazie alla serie Netflix Peaky Blinders. Nelle prime stagioni, l’attore ha guadagnato circa 100.000 dollari a episodio. Ben presto, la serie ha registrato un un'audience pazzesco e anche lo stipendio dell'attore ha raggiunto un nuovo livello. Secondo quanto riferito, nelle ultime tre stagioni l’interprete di Tommy Shelby ha intascato circa due milioni di dollari per ogni episodio.

Sembra quindi che la carriera dell’attore abbia intrapreso una strada molto solida, raggiungendo probabilmente il culmine con l’ultima opera di Christopher Nolan (qui trovate la nostra recensione di Oppenheimer). Un enorme successo di pubblico e di critica.