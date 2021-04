Il Padrino, in vendita la mastodontica villa del film di Francis Ford Coppola

Avete mai sognato di vivere nei luoghi che hanno fatto da palcoscenico ai vostri film preferiti? Bene, se siete fan de Il Padrino e avete a vostra disposizione un avanzo di circa 90 milioni di dollari è il momento giusto per entrare in azione: dalle parti di Beverly Hills c'è un'occasione che non aspetta altro che voi.

A pochi mesi dal trentennale de Il Padrino - Parte III, infatti, la villa in cui si sono svolte gran parte delle riprese della leggendaria trilogia di Francis Ford Coppola è stata messa in vendita alla modica cifra di 89,75 milioni di dollari (comunque un bel risparmio sul valore originario dell'immobile, valutato intorno ai 195 milioni di dollari).

La decisione di vendere a "prezzo di saldo" è arrivata in seguito alla bancarotta del proprietario della Beverly House: la villa fu costruita nel 1927, si estende per qualcosa come 3000 metri quadri ed esercita un duplice fascino sul cuore degli appassionati della settima arte, essendo appartenuta in passato al magnate William Randolph Hearst (per informazioni rivolgersi dalle parti di Quarto Potere e del recente Mank).

Un affare, insomma, di quelli da non perdere... A patto di avere qualche milioncino messo da parte! Tornando al film di Coppola, intanto, recentemente vi svelammo tutti i segreti sulla prova di Marlon Brando nei panni di Vito Corleone.