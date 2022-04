Il padrino: unboxing del prestigioso cofanetto per il 50esimo anniversario della saga

Il padrino è tornato con uno splendido cofanetto 4K per celebrare il 50esimo anniversario del primo capitolo della trilogia cinematografica scritta e diretto da Francis Ford Coppola: noi ne abbiamo ricevuto, e vi mostriamo il nostro unboxing!

Come al solito trovate il video sul nostro canale YouTube Everyeye Plus, o potete più comodamente riprodurre il filmato nel player che trovate all'interno di questa notizia: in entrambi i casi, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con i prossimi contenuti.

La saga della famiglia Corleone creata da Francis Ford Coppola e basata sul romanzo di Mario Puzo arriva in un’edizione speciale da collezione: rimasterizzata e restaurata in 4K UHD con HDR-10 e Dolby Vision, questa raccolta include i vincitori dell'Oscar al miglior film Il padrino e Il padrino Parte II, oltre al candidato a 7 premi Oscar Il padrino Parte III. Inoltre, il cofanetto include anche l'acclamata nuova versione del capitolo conclusivo della trilogia, ovvero Il padrino Coda La morte di Michael Corleone, un'edizione director's cut de Il padrino Parte 3 con tante piccole aggiunte che cambiano drasticamente il senso dell'opera, oltre ad un finale inedito.

Qui sotto tutti i contenuti del cofanetto: