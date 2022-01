Il Padrino torna nelle sale italiane in 4K per il 50° anniversario, ecco il trailer!

Paramount Pictures ha annunciato il ritorno nelle sale - anche in quelle italiane - de Il Padrino, il capolavoro di Francis Ford Coppola uscito nel 1972. Per celebrare il suo 50° anniversario, la pellicola tornerà quindi nelle sale in una speciale edizione rimasterizzata in digitale 4K e per l'occasione Paramount ha anche diffuso un nuovo trailer.

Sulle note dell'iconico tema musicale di Nino Rota, scorrono le immagini de Il Padrino e i momenti più memorabili e scolpiti nell'immaginario collettivo della pellicola di Coppola, dall'offerta "che non potrà rifiutare" del Vito Corleone di Marlon Brando al "Michael rinunci al peccato?" rivolto al giovane Michael Corleone di Al Pacino appena diventato Padrino fino all'emblematico finale con le lacrime agli occhi di Diane Keaton che chiudono lo spettacolo.

"E' davvero grandioso celebrare questa pietra miliare con la Paramount insieme a migliaia di fan che lo hanno amato per decenni, con le generazioni più giovani che ancora oggi lo reputano fondamentale e con quelli che lo scopriranno per la prima volta", ha dichiarato Francis Ford Coppola. Il vice presidente di Paramount Archives, Andrea Kalas, ha aggiunto: "Ci sentiamo molto privilegiati nel poter restaurare questi film e un po' in soggezione mentre ci lavoravamo ogni giorno. Siamo in grado di vedere con le nostre mani come la fotografia, la colonna sonora, le scenografie, i costumi, il montaggio, le performance e ovviamente la sceneggiatura e la regia risultano più potenti della somma delle loro parti. Il nostro obiettivo era quello di onorare lo straordinario lavoro dei filmmaker".

Negli Stati Uniti la versione restaurata in 4K de Il Padrino sarà nelle sale dal 25 febbraio 2022 per poi arrivare in home video in 4K UHD dal 22 marzo successivo. Il Padrino tornerà invece nelle sale italiane dal 22 al 24 marzo.

