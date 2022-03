Il Padrino, la scena del matrimonio è spettacolare nella versione restaurata in 4K!

Potremmo star qui per giorni ad elencare le scene de Il Padrino entrate ormai di diritto nella storia del cinema: una di queste, inutile dirlo, è quella dello sfarzoso matrimonio di Connie organizzato alla maniera siciliana, vero e proprio cuore pulsante del primo capitolo della trilogia di Francis Ford Coppola.

Quale scena migliore di quella del matrimonio di Connie, dunque, per cominciare a mostrare al mondo lo splendido lavoro compiuto per la versione restaurata in 4K de Il Padrino, il cui cofanetto è pronto ad essere messo sul mercato in occasione dei 50 anni dall'uscita del capolavoro firmato dal regista di Dracula di Bram Stoker?

Un breve video, che potete ammirare cliccando sul link che trovate nelle fonti di quest'articolo, ci mostra dunque gli effetti degli interventi effettuati sul girato originale: si tratta di un lavoro di restauro a dir poco immenso, che comprende 4000 ore trascorse a pulire macchie e altre anomalie presenti sui negativi e altre 1000 per la sola correzione dei colori.

Insomma, dopo aver ammirato questa clip la nostra voglia di mettere le mani su questa preziosissima edizione restaurata del film con Marlon Brando e Al Pacino è salita davvero alle stelle! Restauri a parte, intanto, nei giorni scorsi James Caan ha ammesso di aver abbandonato uno screening de Il Padrino perché arrabbiatissimo con Francis Ford Coppola.