Il Padrino, ecco perché Jack Nicholson rifiutò la parte di Michael Corleone

Dei tanti ruoli memorabili interpretati da Al Pacino nel corso della sua leggendaria carriera quello di Michael Corleone è senza dubbio uno dei più importanti: il protagonista de Il Padrino fu fondamentale per il lancio della carriera della star di Heat e Scarface, ma non tutti sanno che al suo posto avrebbe potuto esserci un altro pezzo da 90.

Stiamo parlando di Jack Nicholson: la star di Shining, all'epoca già sulla cresta dell'onda grazie a successi come Easy Rider, era infatti una delle prime scelte di Francis Ford Coppola per il ruolo del figlio di Vito Corleone. Ma cosa spinse la produzione a cambiare idea?

Nulla, in realtà: fu infatti lo stesso Nicholson a rifiutare il ruolo, rinunciando alla possibilità di mettere in curriculum un'altra performance da annali del cinema in virtù di un'invidiabile coerenza. L'attore di The Departed e Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, infatti, declinò l'offerta di Coppola asserendo che: "Gli italiani dovrebbero essere interpretati da italiani".

Una presa di posizione che sarebbe sicuramente stata parecchio apprezzata al giorno d'oggi, in una Hollywood decisamente più attenta a questioni di questo tipo. Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere il buon Jack nei panni di Michael Corleone? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che tra qualche tempo arriverà al cinema la versione restaurata de Il Padrino.