Il Padrino - Parte III Coda: arriva il trailer della riedizione del film di Coppola

Fortuna che ci sono i vecchi classici a fornirci un appiglio a cui aggrapparci in tempi come questi! Con le sale cinematografiche chiuse e il rinvio di tutte le uscite più attese, a correre in nostro soccorso arriva infatti l'attesissima riedizione de Il Padrino - Parte III, capitolo finale della saga firmata Francis Ford Coppola.

L'uscita in home video de Il Padrino Coda era già stata annunciata tempo fa per il prossimo dicembre: con l'avvicinarsi della fatidica data, dunque, ecco arrivare il primo trailer ufficiale del film che dovrebbe finalmente fornirci la versione definitiva della tanto bistrattata opera di Francis Ford Coppola.

Come molti di voi ricorderanno, l'ultimo capitolo dell'epopea della famiglia Corleone ottenne recensioni ben lontane da quelle riservate ai due precedenti capitoli: tra un Coppola meno ispirato e una storia che sembrava non avere lo stesso mordente dei due film predecessori, Il Padrino - Parte III sembrò una conclusione tutt'altro che degna per una saga che ha scritto una pagina importantissima della storia del cinema.

In Coda vedremo quindi un montaggio che, oltre ad essere più fedele alle idee di Coppola, conterrà delle scene inedite, un nuovo inizio, un nuovo finale ed ovviamente video ed audio completamente restaurati. Sarà abbastanza per rivalutare il film con Al Pacino? Per la risposta non resta che attendere qualche settimana.