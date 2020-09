Il Padrino: Parte III, arriva in sala la director's cut! Coppola: 'Avrà un nuovo finale'

Il Padrino: Parte III è sempre stato considerato la proverbiale pecora nera della famiglia: capitolo conclusivo di una delle saghe più apprezzate della storia del cinema, il film di Francis Ford Coppola non ha mai ottenuto il plauso di pubblico e critica riservato ai primi due capitoli della trilogia.

A trent'anni dalla sua uscita, però, il film che conclude l'epopea di Michael Corleone potrebbe finalmente vedersi offrire una seconda possibilità: Paramount è infatti pronta a rilasciare in sala una director's cut del film curata dallo stesso Francis Ford Coppola e da Mario Puzo, co-sceneggiatore nonché autore del libro che ispirò la saga.

"Per questa nuova versione del finale ho creato un nuovo inizio e una nuova fine, ri-arrangiando alcune scene, alcuni fotogrammi e alcune musiche. Con questi cambiamenti e il restauro del video e dell'audio, per me, si tratterà di una conclusione più appropriata per Il Padrino e Il Padrino: Parte II e sono grato a Jim Gianopulos e Paramount per avermi permesso di lavorarci" ha spiegato Coppola.

La nuova versione del film si chiamerà Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone e pare che le intenzioni di Paramount siano quelle di lanciarla nei cinema americani entro il prossimo dicembre. Ancora nulla si sa invece su un possibile arrivo nelle nostre sale. Qualche tempo fa, intanto, proprio Francis Ford Coppola rivolse un messaggio ai fan italiani colpiti dall'emergenza coronavirus.