Il padrino - Parte III, Andy García spiega il motivo della rinuncia di Winona Ryder

Uno degli sliding doors più clamorosi nella storia dei casting cinematografici è quello che riguarda Il Padrino - Parte III, con Sofia Coppola scelta dal padre Francis Ford Coppola per il ruolo di Mary Corleone in sostituzione di Winona Ryder, che lasciò il progetto a causa di quello che venne diagnosticato come collasso nervoso.

Andy García, interprete di Vincent Mancini, avrebbe dovuto girare la gran parte delle sue scene con il personaggio di Mary, quindi con Winona Ryder. Tuttavia la star ricorda di non aver mai incontrato la collega sul set, nonostante si fosse presentata.



"Era in un altro film, quindi non era nemmeno nella prima settimana di prove che abbiamo fatto a Napa quando abbiamo iniziato. Ma Sofia era lì, si è seduta e ha letto la parte anche allora. Così quando Sofia è stata scelta ho pensato 'Andiamo. Ci siamo dentro'".

La decisione di affidare la parte di Mary Corleone a Sofia Coppola è stata tra le più chiacchierate e discusse all'epoca. Nel giugno 1990 Peter J. Boyer raccontò su Vanity Fair la realizzazione del film e i retroscena sull'addio di Ryder:"Coppola inizialmente voleva che Julia Roberts interpretasse Mary, ma non era disponibile, e ha testato persino Madonna per il ruolo. Ma andò a Ryder, che all'epoca era una stella nascente dopo le interpretazioni in Beetlejuice e Schegge di follia".

Secondo questa versione Ryder arrivò sul set italiano del film insieme a Johnny Depp, all'epoca suo fidanzato, dopo aver girato Sirene.



"Sembrava molto stanca e molti membri dell'ufficio della produzione l'hanno notata e sembrava che qualcosa non andasse. Ma il giorno successivo aveva solo un paio di battute, quindi non ci hanno fatto caso" racconta un membro della produzione.

Andy García ricorda nitidamente quel momento:"Il giorno successivo si è presentata sul set già truccata. L'ho lasciata stare perché doveva fare dei test video, ho pensato che alla fine l'avrebbero portata sul set e l'avrei incontrata. Ma è tornata in hotel e non l'ho più vista".



Pare che il giorno dopo Johnny Depp chiamò la produzione spiegando che Winona non stava bene e non era in grado di recitare. A causa di un forte esaurimento nervoso Winona Ryder non mise mai piede sul set. Ecco perché in seguito Coppola scelse la figlia per il ruolo di Mary.

