Il Padrino, Oscar Isaac sarà Coppola nel film making of: nel cast anche Jake Gyllenhaal

È Deadline a svelare l'esistenza di Francis And The Godfather, nuova pellicola affidata alla regista di Barry Levinson che racconterà la genesi del leggendario film del 1972 Il Padrino. A vestire i panni di Francis Ford Coppola sarà Oscar Isaac, mentre Jake Gyllenehall impersonerà il produttore e presidente di Paramount Robert Evans.

Basato su una sceneggiatura realizzata da Andrew Farotte e poi rimaneggiata dallo stesso Levinson, il film seguirà Coppola, al tempo 31enne, e il suo scontro con Evans per la costosa produzione del film tratto dal romanzo di Mario Puzo.

Coppola, che a breve pubblicherà un nuovo cut de Il Padrino - Parte III, ha già dato la sua autorizzazione per le parti in cui comparirà nel film, commentando: "Ogni film che Barry Levinson vuole fare su qualsiasi cosa, sarà interessante e degno di attenzione."



Nessuna anticipazione sugli attori scelti per interpretare Marlon Brando, Al Pacino e altri membri dell'impressionante cast del Padrino tra cui Robert Duvall (Tom Hagen), James Caan (Sonny Corleone), John Cazale (Fredo), Talia Shire (Connie Corleone) e Diane Keaton (Kay Corleone), ma ne sapremo sicuramente di più con l'avvicinarsi delle riprese.

Vi ricordiamo che di recente, con l'annuncio nuovo servizio streaming Paramount Plus, lo studio ha anticipato l'arrivo di una serie making of de Il Padrino che racconterà lo sviluppo del film dal punto di vista del produttore premio Oscar Al Ruddy .